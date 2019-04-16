15 часов? Новые данные по дебатам Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

Появилось заявление НСК "Олимпийский" о том, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились об аренде стадиона с 9:00 до 00:00 в пятницу, 19 апреля

Об этом сообщает пресс-служба НСК, сообщая подробности сделки.

"Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу", - сказал собеседник агентства.

При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Пресс-служба отметила, что другие детали, в том числе относительно доступа граждан на стадион, будут обнародованы позже в зависимости от того, каких договоренностей достигнут штабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован эпичный трейлер дебатов Зеленского и Порошенко.