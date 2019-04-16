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Опубликован эпичный трейлер дебатов Зеленского и Порошенко: видео

вторник, 16 апреля 2019, 18:35
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В сети появился оригинальный трейлер, посвященный дебатам кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Напомним, во вторник, 16 апреля, между командами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и НСК "Олимпийский" было заключено соглашение об аренде стадиона для проведения дебатов.

При этом, в команде действующего президента также сообщили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколько часовая дискуссия, а не феерическое шоу".

Подробнее о подготовке к дебатам читайте в материале "Апострофа": Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским.

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