RU   UA  

четверг, 18 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

18 апреля

13:55
Суд принял громкое решение по ПриватБанку: реакция НБУ
13:55
Запрещенный в Украине режиссер стал жертвой мошенников
13:53
Антициклон придет - тепло принесет: свежий прогноз на неделю
13:45
Разрыв между Зеленским и Порошенко рекордно сократился – данные опроса
13:41
Появилось сделанное из космоса впечатляющее фото Нотр-Дама после пожара
13:40
В сети появились кадры из второй серии финального сезона "Игры престолов"
13:33
Визит украинской делегации в Китай под угрозой из-за скандала с CNBM - СМИ
13:27
Дыма полный вагон: в "проклятом" поезде из Киева произошло серьезное ЧП
13:08
​На Западе жестко высказались о газовом сговоре Германии с Кремлем
13:01
Умерла звезда сериала "Кадетство"
12:57
Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь, если станет президентом: опубликовано видео
12:50
"Зважені та щасливі": стали известны подробности нового сезона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разрыв между Зеленским и Порошенко рекордно сократился – данные опроса

четверг, 18 апреля 2019, 13:45
переглянути новину українською

За кандидата на должность президента Украины Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 54% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором, в то время как за Петра Порошенко готовы проголосовать 44,1% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором.

Об этом сообщается в пресс-релизе социологического центра им. Михаила Драгоманова по результатам опроса 1800 респодентов со всех областей Украины (кроме оккупированных территорий).

Согласно опросу, всего 1,9% опрошенных респондентов планируют испортить бюллетень.

В пресс-релизе уточнено, что динамика электоральной поддержки демонстрирует сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко. Отмечается, что при таких темпах изменения электоральных предпочтений лидер гонки мог бы измениться менее чем за месяц.

Также отмечено, что электоральная база кандидатов в президенты существенно отличается. Избиратели Порошенко - это граждане с определенными идеологическими запросами, которые сознательно поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Избиратели Зеленского составляют несколько идеологически противоречивых групп, часть из которых поддерживает евроинтеграцию, часть - не поддерживает; часть хочет сближения с Российской Федерацией, часть ожидает мгновенных экономических изменений и улучшения жизни. Такая фрагментация электоральной базы объясняет стратегию кандидата, избегающего прямого общения и с избирателями, и с представителями масс-медиа, и с оппонентом в виде прямых дебатов.

Социологи уточнили, что фрагментированная и противоречивая электоральная база Зеленского в любой момент может частично развернуться в противоположную сторону под влиянием различных факторов, в том числе и результатов дебатов.

Данные опроса следующие:

"Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, за кого бы Вы отдали свой голос?"

Среди всех опрошенных

Среди тех, кто планирует участвовать в выборах и определился

1. Владимир Зеленский - 54%;

2. Петр Порошенко - 44,1%;

3. Планируют испортить бюллетень - 1,9%;

4. Не принимали бы участие в выборах - 7,2%;

5. Затруднились - 15,1%;

6. Затруднились ответить - 9,3%.

"Намерены ли Вы участвовать в повторном голосовании (втором туре) на выборах Президента Украины 21 апреля?"

1.приму участие - 55,8%;

2. Скорее всего, приму участие - 17,6%;

3. Скорее всего, не примет участия - 7,1%;

4. Не буду участвовать - 12%;

5. трудно сказать - 7,2%;

6. Затруднились ответить - 0,3%.

"Считаете ли Вы обязательным проведение дебатов кандидатов в президенты перед повторным голосованием (вторым туром)?"

1.Считаю дебаты обязательными - 45,3%;

2. Считаю дебаты желанными, но не обязательными - 17,6%;

3. Не считаю дебаты нужными - 17,1%;

4. трудно сказать - 12,1%;

5. Затруднились ответить - 7,9%.

Информация подготовлена по результатам опроса взрослого населения Украины 12 апреля - 16 апреля 2019 года. Методом телефонного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: