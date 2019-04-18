Разрыв между Зеленским и Порошенко рекордно сократился – данные опроса

За кандидата на должность президента Украины Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 54% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором, в то время как за Петра Порошенко готовы проголосовать 44,1% опрошенных респондентов, которые идут на выборы и определились с выбором.

Об этом сообщается в пресс-релизе социологического центра им. Михаила Драгоманова по результатам опроса 1800 респодентов со всех областей Украины (кроме оккупированных территорий).

Согласно опросу, всего 1,9% опрошенных респондентов планируют испортить бюллетень.

В пресс-релизе уточнено, что динамика электоральной поддержки демонстрирует сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко. Отмечается, что при таких темпах изменения электоральных предпочтений лидер гонки мог бы измениться менее чем за месяц.

Также отмечено, что электоральная база кандидатов в президенты существенно отличается. Избиратели Порошенко - это граждане с определенными идеологическими запросами, которые сознательно поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Избиратели Зеленского составляют несколько идеологически противоречивых групп, часть из которых поддерживает евроинтеграцию, часть - не поддерживает; часть хочет сближения с Российской Федерацией, часть ожидает мгновенных экономических изменений и улучшения жизни. Такая фрагментация электоральной базы объясняет стратегию кандидата, избегающего прямого общения и с избирателями, и с представителями масс-медиа, и с оппонентом в виде прямых дебатов.

Социологи уточнили, что фрагментированная и противоречивая электоральная база Зеленского в любой момент может частично развернуться в противоположную сторону под влиянием различных факторов, в том числе и результатов дебатов.

Данные опроса следующие:

"Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, за кого бы Вы отдали свой голос?"

Среди всех опрошенных

Среди тех, кто планирует участвовать в выборах и определился

1. Владимир Зеленский - 54%;

2. Петр Порошенко - 44,1%;

3. Планируют испортить бюллетень - 1,9%;

4. Не принимали бы участие в выборах - 7,2%;

5. Затруднились - 15,1%;

6. Затруднились ответить - 9,3%.

"Намерены ли Вы участвовать в повторном голосовании (втором туре) на выборах Президента Украины 21 апреля?"

1.приму участие - 55,8%;

2. Скорее всего, приму участие - 17,6%;

3. Скорее всего, не примет участия - 7,1%;

4. Не буду участвовать - 12%;

5. трудно сказать - 7,2%;

6. Затруднились ответить - 0,3%.

"Считаете ли Вы обязательным проведение дебатов кандидатов в президенты перед повторным голосованием (вторым туром)?"

1.Считаю дебаты обязательными - 45,3%;

2. Считаю дебаты желанными, но не обязательными - 17,6%;

3. Не считаю дебаты нужными - 17,1%;

4. трудно сказать - 12,1%;

5. Затруднились ответить - 7,9%.

Информация подготовлена по результатам опроса взрослого населения Украины 12 апреля - 16 апреля 2019 года. Методом телефонного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.