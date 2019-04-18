Зеленский показал команду своих главных экспертов

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в прямом эфире представил свою команду.
Об этом сообщили в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Три месяца мы работали. Это все волонтеры в политике. Это наша социальная миссия. И это правда. Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не коррумпированный партнер Европы, а наша независимая Украина", - сказал Зеленский.
Так, кандидат на пост главы государства представил свою команду:
Руслан Степанчук - идеолог, отвечает за законопроектную работу. Ученый.
Иван Баканов - отвечает за работу с Верховной Радой.
Дмитрий Разумков - вопросы внутренней политики.
Александр Данилюк - международные отношения, финансы и экономика, банковская политика.
Руслан Рябошапка - правоохарнительная и антикоррупционная политика.
Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике.
Денис Монастырский - правоохарнительные органы.
Сергей Ионушас - органы правосудия.
Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне.
Ирина Венидиктов - реформа судебной системы.
Даниил Гетьманцев - экономика.
Виктория Страхова - банковская деятельность.
Михаил Федорив - руководитель диджитал направление "Зе команды".
Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.
Олег Бондаренко - экологическая политика.
Марина Барнина - реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству.
Андрей Герус - отвечает за направления ЖКХ, энергетики и антимонопольное регулирование.
Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.
Евгений Комаровский - эксперт по медицине.
Как сообщал "Апостроф", в прошлый четверг в студию "Право на владу" пришел президент Украины Петр Порошенко. Он позвал Зеленского также прийти на эфир, однако тот оказался на пути в Париж. В сети опубликовали видео разговора и ссоры кандидатов.