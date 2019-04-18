Зеленский показал команду своих главных экспертов

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в прямом эфире представил свою команду.

Об этом сообщили в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Три месяца мы работали. Это все волонтеры в политике. Это наша социальная миссия. И это правда. Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не коррумпированный партнер Европы, а наша независимая Украина", - сказал Зеленский.

Так, кандидат на пост главы государства представил свою команду:

Руслан Степанчук - идеолог, отвечает за законопроектную работу. Ученый.

Иван Баканов - отвечает за работу с Верховной Радой.

Дмитрий Разумков - вопросы внутренней политики.

Александр Данилюк - международные отношения, финансы и экономика, банковская политика.

Руслан Рябошапка - правоохарнительная и антикоррупционная политика.

Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике.

Денис Монастырский - правоохарнительные органы.

Сергей Ионушас - органы правосудия.

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне.

Ирина Венидиктов - реформа судебной системы.

Даниил Гетьманцев - экономика.

Виктория Страхова - банковская деятельность.

Михаил Федорив - руководитель диджитал направление "Зе команды".

Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.

Олег Бондаренко - экологическая политика.

Марина Барнина - реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству.

Андрей Герус - отвечает за направления ЖКХ, энергетики и антимонопольное регулирование.

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.

Евгений Комаровский - эксперт по медицине.

Как сообщал "Апостроф", в прошлый четверг в студию "Право на владу" пришел президент Украины Петр Порошенко. Он позвал Зеленского также прийти на эфир, однако тот оказался на пути в Париж. В сети опубликовали видео разговора и ссоры кандидатов.