Я закончу через 5 лет! Полное видео ссоры Порошенко и Зеленского в эфире 1+1

Президент Украины Петр Порошекно вступил в перепалку с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале1+1.

Как известно, Порошенко пришел на шоу и позвал Зеленского провести дебаты здесь и сейчас. Позже оказалось, что Зеленский сейчас находится в Париже, поскольку завтра должен встретиться с президентом Франции Эмманулем Макроном.

Позже Зеленский позвонил на прямой эфир и между двумя кандидатами возникла серьезная перепалка, в финале которой Зеленский бросил трубку.

Конфликт возник из-за того, что кандидаты не могли сойтись в дате дебатов, а помимо этого Зеленский постоянно перебивал Порошенко, в результате чего последний несколько раз спросил: "Вы закончили?". Именно после этого Зеленский дерзко ответил: "Я закончу через 5 лет, а вы – 22 числа".

Смотрите полное видео ссоры.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на НСК "Олимпийский".