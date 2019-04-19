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Битва будет эпической: свежие фотожабы на Порошенко и Зеленского

пятница, 19 апреля 2019, 09:50
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В сети появились свежие фотожабы на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны пройти в пятницу, 19 апреля.

Их публикуют в соцсетях.

Так, на одной из них Порошенко и Зеленский изображены в виде борцов сумо, которые устроили бой на стадионе. На фото видно, что на стадионе собрались тысячи людей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали яркую картинку на споры в сети относительно сдачи "президентских анализов" лидирующих кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Подробнее о втором туре президентских выборов в Украине читайте в интервью "Апострофа" с Виталием Портниковым: Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства.

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