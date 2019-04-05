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​Споры фанатов Порошенко и Зеленского отразили в меткой фотожабе

пятница, 05 апреля 2019, 14:29

В сети показали яркую картинку на споры в сети относительно сдачи "президентских анализов" лидирующих кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Картинку опубликовал в Facebook экономист Дмитрий Яровой.

"Через 18-20 часов во всех холиварах украинского Фейсбука", - подписана фотожаба.

Под постом появились забавные комментарии.

"Костный мозг надо сдавать, а не кровь - из крови быстрее выходит, а анализ костного мозга может все показать, даже последние 10 набранных номеров", "И смешно и грешно", "что же это за день такой сегодня)) не закончится никак)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко утром 5 апреля сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".

Ранее появились эксклюзивные фото из клиники Eurolab, где за час до Порошенко сдал анализы Владимир Зеленский.

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