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Я - результат ваших ошибок: как Зеленский выступил на дебатах с Порошенко

пятница, 19 апреля 2019, 19:18
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19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" начались дебаты между кандидатами в президенты и первым выступил Владимир Зеленский.

Об этом стало известно из трансляции телеканалов со стадиона.

"Я результат ваших ошибок и обещаний", - начал свою вступительную речь Зеленский.

Также он рассказал о визите на Банковую, в ходе которой Порошенко его отговаривал идти в президенты. Шоумен процитировал слова главы государства: "Вова, зачем тебе это надо".

"Могли ли мы себе представить , что Революцией достоинства воспользуются негодники?", - спросил Зеленский.

Сектора слушали и аплодировали шоумену, однако также кричали: "Ганьба!".

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко. "Но я ошибся". - сказал он.


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