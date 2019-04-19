Я - результат ваших ошибок: как Зеленский выступил на дебатах с Порошенко

19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" начались дебаты между кандидатами в президенты и первым выступил Владимир Зеленский.

Об этом стало известно из трансляции телеканалов со стадиона.

"Я результат ваших ошибок и обещаний", - начал свою вступительную речь Зеленский.

Также он рассказал о визите на Банковую, в ходе которой Порошенко его отговаривал идти в президенты. Шоумен процитировал слова главы государства: "Вова, зачем тебе это надо".

"Могли ли мы себе представить , что Революцией достоинства воспользуются негодники?", - спросил Зеленский.

Сектора слушали и аплодировали шоумену, однако также кричали: "Ганьба!".

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко. "Но я ошибся". - сказал он.



