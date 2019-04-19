Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": прямая видеотрансляция

"Апостроф" будет вести прямую видеотрансляцию предвыборных дебатов в Украине между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Соответствующую трансляцию можно будет посмотреть в YouTube.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Отметим, что остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились видео и фото подготовки к предвыборным дебатам в Украине.