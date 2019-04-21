RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

21 апреля

10:46
Украинский чемпион снова удивил эффектным выходом в ринг: опубликовано видео
10:39
На побережье в Одессе произошла трагедия: опубликованы фото
10:26
Как голосуют украинцы дома и за границей: первые фото с участков
10:21
Как в похоронном бюро: в сети высмеяли фото участниц фестиваля моды в Донецке
10:01
В России нашли тайник с трофеем сталинского генерала КГБ: фото
09:54
На Шри-Ланке прогремели взрывы, погибли десятки людей: фото, видео и все подробности
09:45
Кличко сделал новое интригующее заявление о возможном возвращении брата в бокс
09:45
Извержение превратит все в пустыню: обнаружена опасная аномалия под супервулканом в США
09:27
Госсекретарь США провел ночной разговор с Порошенко и Зеленским
09:12
Рот закрой, тварь: разгорелся громкий врачебный скандал из-за обращения с младенцем в больнице Киева
08:41
Вербное воскресенье: что нельзя делать, правила и традиции
08:40
ВСУ устроили боевикам на Донбассе сутки смерти: названы крупные потери
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как голосуют украинцы дома и за границей: первые фото с участков

воскресенье, 21 апреля 2019, 10:26
переглянути новину українською

На избирательных участках в Украине и за ее пределами началось голосование второго тура президентских выборов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Соответствующие фото пользователи публикуют в социальных сетях.

На заграничных избирательных участках традиционно выстроились длинные очереди.

Фото из столицы Чехии, Праги.

Очередь в Варшаве, Польша.

Также люди с утра приходят и на участки в Украине.

"Вар'яти" увеличили количество людей на участке до 86 человек! Ноги в руки и на участки! Доброе утро!", – пишет артист Сергей Притула на своей странице в Instagram.

Некоторые украинцы присутствуют на участках с самого раннего утра в воскресенье, потому что работают в избирательных комиссиях.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины: онлайн трансляция второго тура

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: