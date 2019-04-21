Как голосуют украинцы дома и за границей: первые фото с участков

На избирательных участках в Украине и за ее пределами началось голосование второго тура президентских выборов.
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА
Соответствующие фото пользователи публикуют в социальных сетях.
На заграничных избирательных участках традиционно выстроились длинные очереди.
Фото из столицы Чехии, Праги.
Очередь в Варшаве, Польша.
Также люди с утра приходят и на участки в Украине.
"Вар'яти" увеличили количество людей на участке до 86 человек! Ноги в руки и на участки! Доброе утро!", – пишет артист Сергей Притула на своей странице в Instagram.
Некоторые украинцы присутствуют на участках с самого раннего утра в воскресенье, потому что работают в избирательных комиссиях.