Как голосуют украинцы дома и за границей: первые фото с участков

На избирательных участках в Украине и за ее пределами началось голосование второго тура президентских выборов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА



Соответствующие фото пользователи публикуют в социальных сетях.

На заграничных избирательных участках традиционно выстроились длинные очереди.

Фото из столицы Чехии, Праги.

Очередь в Варшаве, Польша.

Также люди с утра приходят и на участки в Украине.

"Вар'яти" увеличили количество людей на участке до 86 человек! Ноги в руки и на участки! Доброе утро!", – пишет артист Сергей Притула на своей странице в Instagram.

Некоторые украинцы присутствуют на участках с самого раннего утра в воскресенье, потому что работают в избирательных комиссиях.