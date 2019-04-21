Выборы президента Украины: онлайн трансляция второго тура

В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию - читайте главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

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01:16. голосование уже началось в Австралии и некоторых азиатских странах

01:12. напомним, что для того, чтобы проголосовать, нужно взять с собой на участок один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

- паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

- удостоверение личности на возвращение в Украину.

01:01. в субботу вечером апелляционный административный суд Киева рассматривал иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. Вердикт - иск отклонен