Трамп срочно позвонил Зеленскому

В понедельник ночью, 22 апреля, президент США Дональд Трамп позвонил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, который по предварительным данным побеждает на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте УП. Off the record.

Зеленскому позвонил с поздравлениями Дональд Трамп. Президент США. Только что, - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

К тому же, по состоянию на 00:28 ЦИК уже обработала 13,92% бюллетеней. Согласно озвученным данным Зеленский побеждает с результатом 73,11%, а Порошенко – с 24,55%.

Подробнее о ходе второго тура президентских выборов в Украине, можно почитать в материале "Апострофа": Выборы президента Украины - разгром старой власти: онлайн трансляция.