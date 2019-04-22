Выборы президента Украины - разгром старой власти: онлайн трансляция

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИК - ОНЛАЙН ТАБЛИЦА

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию - читайте главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. По Украине голосование началось в 8 утра. Закрылись участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

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00:29 УП сообщает, что Зеленскому срочно позвонил президент США Дональд Трамп, чтобы поздравить с победой.



00:15 Как стало известно, в Австрии украинцы также отдали предпочтение Петру Порошенко: 66% против 32%.



22 апреля, 00:08 А в "Квартале 95" не только готовятся жить без Зеленского, но и думают о том, как будут шутить над новым президентом. Вот, что рассказал Евгений Кошевой.



23:27 Глава Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда и глава НАТО Йенс Столтенберг также поздравили Зеленского. Чиновники ЕС и НАТО обещают поддержку, а президент Польши зовет в гости.

22:50 Зеленский уже вовсю принимает поздравления. Тем временем в штаб кандидата приехала депутат Европарламента, член Комитета по вопросам парламентского сотрудничества Украины и ЕС Ребекка Хармс.



22:28 Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой, а также поблагодарил Порошенко.



22:04 Центризбирком также начал считать первые результаты. Зеленский побеждает уже с первого процента.

21:55 ЦИК объявил явку на выборы по состоянию на 20:00. Проголосовали 62,26% избирателей.

21:24 Зеленский заявил, что Порошенко ему позвонил и поздравил с победой. Обещал помочь, чем сможет. Тот заявил, что благодарен.

"Он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину", - сказал Зеленский.

21:20 Также "Апостроф" пообщался с известным российским политтехнологом Станиславом Белковским. Вот что он сказал о победе Зеленского.

21:15 Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский рассказал "Апострофу", что сейчас он больше волнуется, чем радуется победе Зеленского.

"Я еще не осознал, что почти 30-летний период олигархического правления может подойти к концу, я думаю сейчас не о том, что победили, а о том, что надо склеивать страну. Что на маленького мальчика из Кривого Рога, Володю Зеленского, а сейчас президента - Владимира Александровича Зеленского, ложится вся ответственность за то, что наши правители натворили здесь, деля нас на восток и запад, на север и на юг за последние годы. Поэтому, я вам скажу больше – я больше волнуюсь, чем радуюсь".



21:01 Тем временем Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Говорит, что победил не он, а вся Украина.

20:40 На телеканале "Прямий", которые связывают с Порошенко, так разволновались из-за победы Зеленского, что перепутали, штабы кандидатов.

20:27 Порошенко заявил, что признает поражение и позвонит Зеленскому, чтобы поздравить.

20:05 Зеленский после победы поблагодарил всех, кто помогал ему на выборах. Пошутил, что если бы его жена знала о нем то, что услышала во время избирательной кампании, то наверное, не вышла бы за него. Также Зеленский пошутил, что "Квартал 95" теперь можно называть "Квартал 73". Помимо этого он заявил, что все страны бывшего СССР сейчас должны посмотреть на Украину и осознать, что все возможно.



20:00 Есть первые результаты экзит-полов. Зеленский уверенно побеждает.



19:57 Зеленский уже прибыл в штаб и ожидает оглашение результатов первых экзит-полов.



19:55 Тем временем в штабе Зеленского, как и в первом туре, проводят тенисный турнир среди журналистов. Его победитель получит право первого эксклюзивного интервью с Зеленским после второго тура.



19:40 В штабе Петра Порошенко заявляют, что признают любые результаты выборов. Об этом заявил глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

18:57 Тем временем "Квартал 95" уже готовится в жизни без Зеленского. Вот что там говорят.



18:45 Юрист штаба Зеленского сообщил, что рассматривается вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности тех, кто выступал с угрозами кандидату в социальных сетях. Не исключено даже привлечение к уголовной ответственности, так как в соцсетях звучали призывы к насилию. Юристы штаба сейчас работают по этому вопросу с правоохранителями.

18:25 В штабе Владимира Зеленского сообщают, что получили 1251 сообщение о нарушениях на выборах. Об этом рассказала журналист "Апострофа" Юлия Забелина. Также она показала, какая атмосфера царит в штабе Зеленского.

18:15 Тем временем УП узнала первые результаты выборов президента Украины. На избирательном участке в Австралии победил Петр Порошенко. У действующего главы государства 72 голоса против 26 за Владимира Зеленского.



17:47 Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области все таки смог заработать в 16:15. Ранее участок не открылся, так как его члены требовали увеличения оплаты. Это был единственный участок, не начавший свою работу.

17:14 Инфорграфика от МВД о нарушениях на выборах по состоянию на 16:00.



17:05 Владимир Зеленский, которого оштрафовали за демонстрацию бюллетеня, заявил, что просто не сориентировался, как держать бюллетень, когда журналисты попросили показать его.

16:24 В Никополе Днепропетровской области пьяный мужчина бросил на избирательном участке рюкзак, заявив, что в нем находится бомба.

В организации "Опора", которая следит за порядком на выборах, заявили, что мужчина начал неудачно шутить еще во время получения бюллетеня. Бомба в рюкзаке также оказалась шуткой. При этом мужчина все равно смог проголосовать на выборах.

15:16 Мэр Львова Андрей Садовый пришел голосовать с семьей и собачкой :)

15:13 По состоянию на 15 часов дня явка составляет 47,87%.

15:04 Зеленскому выписывают штраф за демонстрацию бюллетеня. Сумма штрафа может составить от 510 до 850 гривен.

14:22 Полиция проверяет информацию о демонстрации Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическое реакция МВД.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

14:11 Наш корреспондент Александр Гончаров опубликовал панорамное фото с Зеленским на избирательном участке:

13:57 Любимец женщин певец Олег Винник пришел проголосовать на участок в Берлине.

Фото украинского посла Андрея Мельника

13:49 По данным ЦИК на 11:00 по всей Украине проголосовало 18,15% избирателей. Больше всего проголосовало в Запорожской (24,62%) и Днепропетровской (23,21%) областях. Наименее активно голосуют в Закарпатской (8,64%), Ивано-Франковской (10,81%) и Черновецкой (10,9%).

13:39 Появилась информация о голосовании в Одесской области. На 11:00 участие в выборах приняли 17,42% избирателей, что больше, чем в первом туре, когда на это время проголосовали 14,73%.

13:20 В городе Кагарлык человек сбежал с избирательного участка с бюллетенем. Из кабинки для голосования он направился сразу к выходу, не бросив его в ящик.

Это заметили члены избирательной комиссии и пытались самостоятельно его остановить. Но человек сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Только после этого члены УИК обратились к работникам полиции с соответствующим заявлением.

Уже через несколько минут полиция прибыла домой к правонарушителю, но входная дверь никто не открывал. Впоследствии двери открыла жена пропавшего мужчины. Она добровольно выдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины - 31 марта и 21 апреля.

По факту незаконного использования избирательного бюллетеня работники Кагарлицкого отделения полиции открыли уголовное производство.

12:11 На участок приехал Порошенко. Представительница FEMEN Алиса Виноградова сказала, что акций на участке не будет.

Порошенко уже проголосовал.

Также президент заявил, что успел уже сходить в церковь: "Поздравляю всех христиан с великим праздником Воскресения Христова. Только со всей семьей вернулись со службы Божьей, где получили огромное вдохновение от совместной молитвы и поддержки людей. Ровно год назад мы начали переговоры о получении Томоса и теперь у нас есть Единая Церковь".

12:01 А вот так происходит тайное голосование в гериатрическом пансионате в Полтаве. Кабинка в виде ширмы. Голосование здесь должно быть с переносной урной и все бы избиратели там должны проводить волеизъявление в собственных палатах, однако руководство решило организовать "комфорт" для избирателей и в холле устроили такую вот кабинку для голосования, без двух стенок, сообщает движение "ОПОРА".

11:33 Журналист Аркадий Бабченко уже делится прогнозом - 53/47.

11:31 Также пораньше пришел проголосовать спикер Верховной Рады Андрей Парубий:

11:28 Зеленский проголосовал на участке в Киеве.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

11:04 В "день тишины" 20 апреля полиция получила 262 заявления и сообщения о нарушениях.

10:09 Очередь желающих проголосовать в Варшаве:

Фото - соцсети

10:05 Посол Евгений Перебийнис опубликовал фото очереди в Праге за полчаса до открытия участка.

10:01 Шоумен Сергей Притула с командой голосует не дома, а где-то на Закарпатье:

09:20 Посол Украины Андрей Сибига пишет: "Зарубежные избирательные участки в Турции начали работу в штатном режиме. Количество зарегистрированных избирателей выросло на 43% по сравнению с первым туром выборов. Дипмиссии в Анкаре, Стамбуле и Анталии осуществляют все необходимые меры с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса".

08:37 Больше получаса назад началось голосование в Украине. Люди уже делятся фотографиями с избирательных участков :)

07:42 В Бишкеке, столице Кыргызстана, началось голосование в 8 часов утра по местному времени (05:00 по Киеву).

07:04 "По оперативным данным все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Всего было передано бюллетени для голосования в почти 30 000 участков. Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

01:16. голосование уже началось в Австралии и некоторых азиатских странах

01:12. напомним, что для того, чтобы проголосовать, нужно взять с собой на участок один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

- паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

- удостоверение личности на возвращение в Украину.

01:01. в субботу вечером апелляционный административный суд Киева рассматривал иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. Вердикт - иск отклонен