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Яценюк уговаривает НФ идти на выборы с Гройсманом: что известно

среда, 24 апреля 2019, 15:55
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В среду, 24 апреля, фракция "Народного фронта" намерена провести заседание при участии лидера партии Арсения Яценюка и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом "Апострофу" рассказали источники в политсиле.

Отмечается, что заседание запланировано на 18.30

"Одной из тем будет обсуждение совместного похода на выборы с Гройсманом, за что выступает лично Яценюк", - сказал собеседник.

По его словам, во время заседания фракции также будет поднята тема изменения избирательного законодательства.

"Сейчас БПП и НФ по большей части в этом объединились, они хотят закрытые списки и отмену мажоритарки. Запад может на это пойти, так как они очень хотят отмены мажоритарки. За это также дадут голоса депутаты от "Батькивщины" и "Оппоблок", - сказал источник во фракции.

Как сообщал "Апостроф", накануне Гройсман заявил, что идти на выборы в Верховную Раду в составе новой политической силы.

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