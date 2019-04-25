RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 апреля

20:42
Вел ли штаб Зеленского переговоры Кремлем: появилась интересная версия
20:36
В Киеве грузовик перевернулся три раза и вылетел с дороги: видео серьезного ДТП
20:26
СМИ рассказали о возможной причастности олигарха Фукса к поставкам героина в Европу
20:10
Возвращение Кличко в ринг: появилась информация о неожиданном сопернике
19:42
Боевики ДНР объявили "охоту" на своего экс-главаря: опубликованы фото
19:10
Зеленский заявил о "забавной" победе и хитрости ЦИК: видео
19:05
Новинский и Вилкул внесли в Раду проект, отменяющий языковой закон
18:57
Сеть шокировало смертельное ДТП с 23-летним лихачем в Херсоне: опубликованы фото
18:54
"Ошибки политтехнологов": эксперты объяснили поражение Порошенко
18:46
Оккупанты в Крыму "случайно" ошиблись с тюремным сроком украинскому активисту Балуху
18:42
Нардеп Данченко рассказал об информационных атаках на него и вызвал оппонентов на разговор
18:28
Иски УПЦ (МП) против Томоса: суд принял важное решение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вел ли штаб Зеленского переговоры Кремлем: появилась интересная версия

четверг, 25 апреля 2019, 20:42
переглянути новину українською

Российский политолог Дмитрий Орешкин озвучил свою версию по поводу возможных переговоров штаба Владимира Зеленского с Кремлем.

Свое мнение на этот счет он высказал в колонке на "Апострофе".

"Указ (имеется ввиду указ об упрощенной выдаче паспортов РФ, - прим. ред.) — никакая не новость. Есть смысл говорить только о том, почему именно сейчас. Ясное понимание об этом можно почерпнуть разве что из головы Владимира Путина — мы можем только догадываться. Достаточно понятно, что последние несколько недель Зеленский наращивал шансы на победу. Соответственно, аналитики в Кремле прекрасно понимали, что он вполне может быть президентом, и продумывали варианты взаимодействия с ним", - уверен он.

Политолог объяснил, почему Зеленский первым своим шагом на пути президентства назвал вопрос о освобождении захваченных украинских моряков.

"Я даже склонен предполагать, что на каком-то уровне — может быть, не лично с Зеленским, а его эмиссарами или людьми Коломойского — проводили "просвечивающие" мероприятия. Поэтому когда Зеленский заявил, что первое, что он сделает, это будет бороться за судьбу 24 украинских моряков, то у меня как человека, давно наблюдающего за манерами постсоветских элит, появился вопрос: зачем заранее об этом заявлять, если ты можешь не разрешить проблему? Мне кажется, довольно очевидно, что у него были какие-то поводы, чтобы артикулировать эту тему. А значит, у него, наверное, были сигналы с той стороны границы", - отметил эксперт.

Кроме того, Орешкин указал на еще один интересный момент, касающийся заявлений Зеленского.

"Зеленский много говорит о намерении остановить войну, но ничего не говорил про Крым. У меня нет данных, но есть сильное подозрение, что его первые шаги были некоторым образом подготовлены или обсуждены между штабом Зеленского и Кремлем. Поэтому Зеленский заранее обозначил два направления: военнопленные и Донбасс", - резюмировал он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин сделал ход конем на Донбассе: чем ответит Зеленский.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: