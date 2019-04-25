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Путин сделал ход конем на Донбассе: чем ответит Зеленский

Дмитрий Орешкин видит несколько опасных моментов в путинском указе о выдаче паспортов

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для "Апострофа" четверг, 25 апреля 2019, 19:02
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Дмитрий Орешкин видит несколько опасных моментов в путинском указе о выдаче паспортов Фото: GettyImages

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса. Этот шаг уже вызвал возмущение Украины и международного сообщества. Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал "Апострофу", чем опасно это решение.

Этот указ связан с избранием Зеленского. Тема муссировалась давно о приеме жителей ДНР и ЛНР в упрощенном порядке в российское гражданство уже несколько лет спекулируют на втором-третьем уровне российского политикума. А эти уровни ведь не самостоятельные — там решают две задачи: понравиться вышестоящему начальству и выполнить его волю — может быть, даже не артикулированную ясно. Скажем, депутаты таким образом улавливают флюиды, идущие из администрации, и одновременно готовят общественное мнение.

Так что указ — никакая не новость. Есть смысл говорить только о том, почему именно сейчас. Ясное понимание об этом можно почерпнуть разве что из головы Владимира Путина — мы можем только догадываться. Достаточно понятно, что последние несколько недель Зеленский наращивал шансы на победу. Соответственно, аналитики в Кремле прекрасно понимали, что он вполне может быть президентом и продумывали варианты взаимодействия с ним.

Я даже склонен предполагать, что на каком-то уровне — может быть, не лично с Зеленским, а его эмиссарами или людьми Коломойского — проводили "просвечивающие" мероприятия. Поэтому когда Зеленский заявил, что первое, что он сделает, это будет бороться за судьбу 24 украинских моряков, то у меня как человека, давно наблюдающего за манерами постсоветских элит, появился вопрос: зачем заранее об этом заявлять, если ты можешь не разрешить проблему? Мне кажется, довольно очевидно, что у него были какие-то поводы, чтобы артикулировать эту тему. А значит, у него, наверное, были сигналы с той стороны границы.

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Зеленский много говорит о намерении остановить войну, но ничего не говорил про Крым. У меня нет данных, но есть сильное подозрение, что его первые шаги были некоторым образом подготовлены или обсуждены между штабом Зеленского и Кремлем. Поэтому Зеленский заранее обозначил два направления: военнопленные и Донбасс.

То, что Путин сделал ход конем этим упрощением получения гражданства, сразу же обставляет обещание Зеленского закончить войну на Донбассе рядом условий. Цель Путина понятна: втюхать Украине Донбасс обратно. Если это случится, это будет регион в составе Украины, но с таким объемом полномочий, объемом автономии, что он будет по сути российским регионом. И что в этой ситуации делать Зеленскому? Путин зафиксировал свою позицию по Донбассу. Ничего нового и удивительного — та же ситуация, что и с Приднестровьем.

Указом про гражданство Путин делает смелый предполитический ход: "Будет много русских, но вы же демократы — должны их принять. Вы же сами хотите вернуть Донбасс". Путин в этого троянского коня уже загнал несколько сотен (а скоро и десятков тысяч людей) с российскими паспортами. Также он получает очевидный бонус в виде 2,5-3 млн голосов, потому что жители оккупированных территорий так или иначе будут голосовать на украинских выборах по российскому сценарию — по крайней мере в течение ближайших 5-10 лет за "Киев" там голосовать не будут. И никто вам никогда не скажет, сколько там избирателей и как они голосовали, потому что никакой независимый контроль будет невозможен. А на российских он будет получать голоса в свою пользу, потому что они — также граждане России. Все это очевидно в пользу путинской вертикали и во вред Украине.

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