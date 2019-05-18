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Зеленский приготовил Верховной Раде "неудобный" сюрприз: опубликовано видео

суббота, 18 мая 2019, 18:35
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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пообещал, что его команда создаст "неудобства" Верховной Раде, из-за того, что инаугурацию назначили на понедельник, 20 мая.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в субботу, 20 мая, в Facebook.

"Друзья, вы знаете уже, что инаугурация президента Украины назначена на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19-го, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные заторы для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться", - сказал Зеленский.

По его словам, поскольку на инаугурации будет много иностранных гостей, то значительная часть Киева будет перекрыта.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - подытожил Зеленский.

Подробнее о досрочных выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины.

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