Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины

Верховная Рада наконец-то поставила точку в вопросе инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, назначив мероприятие на 20 мая. Это дает Зеленскому возможность распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Если новоизбранный президент такой возможностью воспользуется, это даст ему ряд преимуществ, в частности, пока еще президентская партия "Слуга народа" может получить конституционное большинство. Такое мнение высказал "Апострофу" известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

С политической точки зрения, новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому выгодно распустить парламент. Здесь нет никаких сомнений. Потому что это создает для него ряд преимуществ.

Первое - закрепить тот успех, который он имел на президентских выборах и сформировать в парламенте новое большинство, которое может обойтись без коалиции, а единолично, только с помощью пока еще виртуальной президентской партии создать правительство.

Второе - очень удобно для Зеленского, что парламентарии могут быть избраны по старому законодательству. Дело в том, что сейчас огромное количество мажоритарщиков может избираться просто при поддержке Зеленского, говоря, что они являются членами Зе!Команды. Таким образом, большинство мажоритарщиков тоже может быть избрано в качестве сторонников Владимира Зеленского. А это значит, что новая партия "Слуга народа" может получить в парламенте конституционное большинство и превратить Украину в ту страну, которая считается более удобной для управления Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением.

И третий момент, который дает Владимиру Зеленскому основания для досрочных парламентских выборов - на время, когда будет подготовка к новым парламентским выборам, Зеленский будет иметь значительно больший контроль даже над действующим правительством, потому что чиновники будут чувствовать себя временными, осознавать, что их пребывание у власти заканчивается раньше, чем они рассчитывали, и пытаться найти общий язык с Зеленским, а самое главное - с его окружением. Это прежде всего касается министров экономического и энергетического блока. То есть это те вопросы, которые волнуют многих в команде Зеленского.

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Поэтому совершенно очевидно, что для Зеленского есть смысл для роспуска парламента. Другие политические силы в этом не заинтересованы, потому что они не получат большого количества голосов в любом случае. На досрочных или плановых выборах у них пока нет никаких реальных возможностей изменить ту политическую тенденцию, которая сложилась после избрания Зеленского, потому что он является президентом мечтаний, иллюзий и надежд. И к тому времени, как эти мечты, иллюзии и надежды не развеются, у других украинских политиков больших шансов зайти на политическое поле Зеленского и вообще на большое политическое поле - нет.

Более того, если украинские олигархи сохранят единство, и украинские телеканалы будут рассказывать рядовым украинцам информацию в едином ключе, то у украинских политиков нет никакого шанса и в дальнейшем зайти на этот политическое поле. И мы получим ситуацию, которая приблизит нас даже не к Украине Януковича, а Беларуси Лукашенко - с условной политической партией, которая в действительности не будет существовать, и всевластием тех политических сил, которые будут находиться вокруг нового президента.

Соответственно, украинскую демократию может спасти только безумная борьба олигархов или борьба в окружении самого президента за влияние на него.

А что Вакарчук?

Большинство украинцев уже реализовали свое желание видеть какие-то новые силы и лица, когда проголосовали за Зеленского. Теперь в этой истории можно поставить точку.

Конечно, у нового проекта Святослава Вакарчука и других национал-демократических сил есть определенные возможности войти в украинский парламент, но даже в этой ситуации они вряд ли будут играть в Раде значительную роль.

То есть сейчас все зависит от Зеленского и тех людей, которые вместе с ним формируют новые правила игры в украинской политике. И эта политика будет управляться из единого центра, если не поссорятся олигархи на протяжении 15-20 лет. Это ни в коем случае не означает, что 15-20 лет президентом будет Владимир Зеленский. Просто особенностью украинской политической системы в условиях полного всевластия группы лиц будет смена таких Зеленских раз в пять лет.