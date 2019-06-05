Источники раскрыли неожиданные подробности участия Яроша в выборах в Раду

Глава общественной организации "ДИЯ" Дмитрий Ярош будет избираться в Верховную Раду третьим номером в списке "Свободы".

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Отметим, что Дмитрий Ярош ранее на своей странице в Facebook сообщил, что будет идти в парламент по спискам объединенных националистов.

По словам источников в парламенте, часть националистического крыла вела переговоры об обеднении, в частности, Национальный корпус и партия свобода вели переговоры о совместном списке, который предлагалось возглавить Андрею Билецкому, но переговоры не закончились консенсусом.

В результате "Свобода" поведет на выборах часть националистов, в том числе Дмитрия Яроша. Первым номером будет Олег Тягнибок.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош рассказал, как быстро зачистить города на Донбассе от боевиков.