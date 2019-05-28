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​Там катастрофа: Ярош рассказал, как быстро зачистить города на Донбассе от боевиков

вторник, 28 мая 2019, 11:59
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ВСУ могут прорвать фронт и вернуть Дебальцево и Докучаевск, потому что у боевиков нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления".

Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош.

"Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов – тех, которые даже по "Минску" должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?", - сообщил командующий УДА.

По его словам, в данной ситуации это вполне реально.

"Абсолютно реально. В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи подносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя... Сепары же могут и убежать. Когда фронт прорываешь, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем по передке сейчас, что у них на ВОПах стоят по 2-3 человека.

Там катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут сепары – видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления"", - заявил Ярош.

Но, как уточнил командующий УДА, проводить наступательные операции нужно, лишь тщательно все продумав.

Как сообщал "Апостроф", украинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош рассказал, сколько нужно ВСУ времени, чтобы одержать победу на Донбассе.

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