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Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах

воскресенье, 09 июня 2019, 20:47
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Народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину в 2016 году из-за уголовного преследования, заявил о намерении вернуться в Украину и принять участие в парламентских выборах.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу (Киевская обл. - ред.)", - заявил Онищенко.

Нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в ЦИК.

При этом Онищенко не знает, собирается ли по его округу баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

"Мы уже давно не общаемся", - добавил нардеп.

Ранее 9 июня в СМИ появилась информация, что гимнастка якобы собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии "Слуга народа".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", партия "Слуга народа" представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

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