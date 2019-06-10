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Мэры пяти городов: "Оппоблок" назвал первую пятерку объединенной партии оппозиции

понедельник, 10 июня 2019, 15:32
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В понедельник, 10 июня, на съезде в Киеве партия "Оппозиционный блок" представила первую десятку кандидатов на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Возглавил список народный депутат и лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

В первую десятку вошли: нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул, а также городской голова Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк и депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Среди приоритетов предвыборной программы было названо "достижение мира, возвращение украинцев домой, отмена антинародных реформ и грабительских тарифов" и прочее.

7 июня политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", " Відродження" и "Доверяй делам" объединились перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" решила не объединяться с "Оппозиционным блоком", и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно.

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