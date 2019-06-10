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Стали известны фамилии первой пятерки партии Тимошенко
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Стали известны фамилии первой пятерки партии Тимошенко

понедельник, 10 июня 2019, 11:38
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В понедельник, 10 июня, во время съезда всеукраинского объединения "Батькивщина" стали известны первые пять фамилий партийного списка.

Об этом сообщает "Апостроф" с места съезда, который проходит в партийном офисе политсилы.

Итак, под номером один разместилась Юлия Тимошенко, которая является лидером объединения. Под № 2 - народный депутат Украины Сергей Тарута, под № 3 – бывший глава СБУ Украины, кандидат в президенты Валентин Наливайченко. Четвертую позицию в списке занял народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев и пятую - народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Елена Кондратюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку списка партии "Голос".

Также стало известно, кто пойдет на парламентские выборы в команде Порошенко.

Помимо этого, был опубликован список партии "Слуга народа".

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