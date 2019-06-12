Тимошенко встретилась с президентом Зеленским

В среду, 12 июня лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что во время беседы речь шла о текущей ситуации в стране, досрочных парламентских выборов и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди.

11 июня в эфире политического шоу Юлия Тимошенко призвала создать в Верховной Раде "коалицию действий", в основе которой будет Новый курс, гарантирующий реальные результаты в первые сто дней работы нового состава парламента.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" представила результаты опроса электоральных симпатий украинцев. Согласно им, пять политических партий проходят в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, в рейтинге лидирует партия "Слуга народа", партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 7,5%.