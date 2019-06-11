Программа "Батькивщины" способна дать результат за сто дней - Тимошенко

В новой Верховной Раде должна быть создана коалиция действий, в основу которой будет Новый курс, который гарантирует реальные результаты в первые сто дней работы новой коалиции.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Там нет лозунгов, там есть четкие и профессиональные действия. Стране нужны спокойствие, объединение и наконец дать результат", - сказала лидер "Батькивщины".

Она также подчеркнула, что парламенту следует как можно скорее начать изменения, которых ждут люди.

"Мы не можем позволить себе, имея реальный план в руках, еще 5 лет бездарно потерять. У нас есть уникальный документ, который можно с первой минуты выполнять и давать результат за первые сто дней", - подчеркнула политик.

Тимошенко заверила, что любые проблемы в стране решаемы и ситуация не является критической.

"Каждый проблемный вопрос: от внешних долгов до низких доходов украинцев, которые разрушают экономику, - все это имеет решения. И я хочу, чтобы мы воспринимали нового президента, новый парламент как колоссальный шанс для Украины. Нет времени и неважно, какие партийные цвета, надо всем работать на государство. Все наши знания поставить на службу Украины и дать возможность ей подняться. Шанс и возможности есть, путь проложен - просто надо действовать на результат", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также отметила, что ее политическая сила не собирается работать в оппозиции.

"Я понимаю критическое состояние страны и все, что мы можем сделать за пределами политических площадок, в любом статусе, мы будем это делать. Мы все равно будем всеми силами помогать. Спасать страну мы должны для себя, для наших детей и внуков", - подытожила она.