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Опубликован полный список "Слуги народа" на выборы в Раду: в сети указали на еще одного экс-регионала

четверг, 13 июня 2019, 15:29
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Стал известен полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Его опубликовала пресс-служба партии "Слуга народа".

Во главе списка находится председатель партии Дмитрий Разумков, следующим идет представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, замыкает тройку лидеров юрист Ирина Венедиктова.

Всего в списке 201 человек.

В сети тут же указали на один интересный момент, заметив в списке еще одного бывшего депутата от "Партии Регионов", помимо Дмитрия Разумкова. В списке Руслан Горбенко фигурирует под № 109.

Естественно, украинцы не смогли удержаться от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети встревожило заявление представителя Зеленского о будущем Рады.

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