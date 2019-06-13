Опубликован полный список "Слуги народа" на выборы в Раду: в сети указали на еще одного экс-регионала

Стал известен полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Его опубликовала пресс-служба партии "Слуга народа".

Во главе списка находится председатель партии Дмитрий Разумков, следующим идет представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, замыкает тройку лидеров юрист Ирина Венедиктова.

Всего в списке 201 человек.

В сети тут же указали на один интересный момент, заметив в списке еще одного бывшего депутата от "Партии Регионов", помимо Дмитрия Разумкова. В списке Руслан Горбенко фигурирует под № 109.

Естественно, украинцы не смогли удержаться от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети встревожило заявление представителя Зеленского о будущем Рады.