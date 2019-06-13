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Назад в СССР: соцсети встревожило заявление представителя Зеленского о будущем Рады

четверг, 13 июня 2019, 14:14
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Представитель президента в Верховной Раде и второй номер в списке партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук сделал скандальное заявление о целях политсилы президента Владимира Зеленского стать монопартией.

Об этом он заявил в интервью DW.

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве", — сказал Стефанчук.

Украинцев взмутило дерзкое заявление представителя Зеленского.

"Как хорошо они назвали узурпации власти и диктатуре. Монопартийность. Радуйтесь", "*едроты. Вы сделали это вместе", "Узурпации власти. А говорили Порох царь", "Это нас так готовят к присоединению к России? Там как раз есть один ответственный за все", "Рясу одеть и - типичный представитель МП", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский отреагировал на скандал с задержанием подростков в Ровно.

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