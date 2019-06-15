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Реванш не за горами: соцсети возмутил поход на выборы связанного с боевиками одиозного экс-регионала

суббота, 15 июня 2019, 12:15
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Бывший регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" на внеочередных парламентских выборах.

Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина".

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил Мураев.

По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

Отметим, что теперь первая десятка выглядит так: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Александр Ефремов.

В сети ту же жестко отреагировали на эту новость.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на полный список от партии Зеленского.

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