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Упал, очнулся и уже кандидат: реакция соцсетей на полный список от партии Зеленского

пятница, 14 июня 2019, 12:58
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Украинцы активно обсуждают полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Своими комментариями на этот счет они делятся в соцсетях.

Отметим, что во главе списка находится председатель партии Дмитрий Разумков, следующим идет представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, замыкает тройку лидеров юрист Ирина Венедиктова. Всего в списке 201 человек.

При этом, практически сразу после опубликования списка, в сети тут же указали на интересный момент, заметив в списке еще одного бывшего депутата от "Партии Регионов", помимо Дмитрия Разумкова. В списке Руслан Горбенко фигурирует под № 109.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети встревожило заявление представителя Зеленского о будущем Рады.

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