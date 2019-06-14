Упал, очнулся и уже кандидат: реакция соцсетей на полный список от партии Зеленского

Украинцы активно обсуждают полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Своими комментариями на этот счет они делятся в соцсетях.

Отметим, что во главе списка находится председатель партии Дмитрий Разумков, следующим идет представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, замыкает тройку лидеров юрист Ирина Венедиктова. Всего в списке 201 человек.

При этом, практически сразу после опубликования списка, в сети тут же указали на интересный момент, заметив в списке еще одного бывшего депутата от "Партии Регионов", помимо Дмитрия Разумкова. В списке Руслан Горбенко фигурирует под № 109.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети встревожило заявление представителя Зеленского о будущем Рады.