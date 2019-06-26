Какие 5 партий могут попасть в Раду: инфографика с данными свежего опроса

По данным последних социологических опросов, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолеют пять политических сил.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные группой "Рейтинг".

Так, лидером опроса является "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 45,3% тех, кто уже точно примет участие в выборах. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Близки к набору необходимого процента партии "Сила и честь" (3,4%) и "Радикальная партия" (2,5%).

Напомним, что внеочередные выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.