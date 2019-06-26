ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Раду: полный список

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.

Название политических сил будет напечатано в бюллетене в следующем порядке:

Оппозиционный блок Сила и честь Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная платформа - За жизнь Партия зеленых Украины ВО Факел Объединение Самопомощь Европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Партия Шария Голос Независимость Аграрная партия ВО Свобода

Напомним, что выборы в парламент состоятся 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по данным последних социологических опросов, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолеют пять политических сил.