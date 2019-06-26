ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Раду: полный список

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.
Название политических сил будет напечатано в бюллетене в следующем порядке:
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная платформа - За жизнь
- Партия зеленых Украины
- ВО Факел
- Объединение Самопомощь
- Европейская солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Гражданская позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия
- Партия Шария
- Голос
- Независимость
- Аграрная партия
- ВО Свобода
Напомним, что выборы в парламент состоятся 21 июля.
Ранее "Апостроф" сообщал, что по данным последних социологических опросов, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолеют пять политических сил.