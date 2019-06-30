Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду

Украинцы удивлены походом на выборы в Верховную Раду актера из "95 квартала" Юрия Корявченкова (Юзика) вместе с кучей родственников.

Об этом пишут в соцсетях.

"Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться. По 33-му округу идет сам Юзик - актер "95 квартала". По 32-му округу идет Е. Криворучкина - кума и подруга жены Юзика. На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии", - говорится в Twitter-аккаунте "Днепр Бандеровский".

Украинцы не смогли не отреагировать на эту новость возмущенными комментариями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто пойдет от Зеленского в Раду по мажоритарным округам.