Нехай щастить: в Украине приняли резкое решение по ПАСЕ

Представители ПАСЕ не будут присутствовать во время досрочных парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал он.

Украинцы стали комментировать новость, поддержав в полной мере решение Парубия.

"Ось і добре! Хай щастить...", "Підтримую. Була в нас сусідка, тьотя Валя, то казала: "Як люди - до мене, так і я - до людей". То ж, як Європа - до нас, так і ми - до Європи", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", Запад и Российская Федерация еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского согласовали некий непубличный план, который предусматривал, в частности, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).