Все решили без Украины: СМИ узнали о сделке между Россией и Западом

Запад и Российская Федерация еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского согласовали некий непубличный план, который предусматривал, в частности, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Так, Москва, которая должна была освободить украинских моряков по решению трибунала ООН по морскому праву, смогла выторговать за выполнение данного требования уступки от Запада. При этом освобождение пленных должно было стать частью более широкой договоренности.

План предусматривал, что Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ без любых ограничений. В ответ на это Москва находит схему освобождения моряков и допускает в аннексированный Крым мониторинговую миссию Совета Европы. Кроме того, Россия обязывалась восстановить платежи в бюджет СЕ и вернуть долг, размер которого составляет сейчас около 70 млн евро.

Отмечается, что информация о данных договоренностях поступала украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ознакомили с пакетом и Зеленского, но его согласия на сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", - отметил тогда один из собеседников, проинформированный о ходе переговоров.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

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