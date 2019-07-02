ЦИК приняла окончательное решение по Клюеву

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего руководителя Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он баллотируется в Раду по мажоритарному округу №46 (Донецкая область).

Решение зарегистрировать Клюева поддержали большинство проголосовавших.

Также сегодня ЦИК приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.

Напомним, что 23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты. Позже его адвокат заявил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

Как известно, в Украине Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Европейский Союз снял санкции с Клюева.