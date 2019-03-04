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С топ-чиновника времен Януковича сняли санкции ЕС: названа фамилия

понедельник, 04 марта 2019, 14:36

Европейский Союз снял санкции с главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - Андрея Клюева.

Об этом сообщают на официальном сайте Совета ЕС.

Евросоюз снял санкции с Клюева, однако продлил их против экс-президента и 11 его соратников

"Рада продлила до 6 марта 2020 года замораживание активов 12 человек, признанных ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребления служебным положением, что привело к потере украинских общественных средств. Ограничительные меры отношении одного лица не были продлены", - говорится в сообщении.

Этот режим ограничительных мер применяется с 5 марта 2014 года и с тех пор продолжается ежегодно.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк подтвердил, что санкции сняли именно с Клюева, написав об этом на своей странице в Twitter.

"ЕС продлил санкции против Януковича и 11 его соратников еще на один год. Андрей Клюев удален из списка, который уменьшается и уменьшается после каждого обновления", - написал журналист.

Напомним, группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине.

Как сообщал "Апостроф", США и ЕС введут новые санкции против России из-за ее атак в Черном и Азовском морях в ближайшее время.

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