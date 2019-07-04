RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

20:30
Выборы в Раду могут сорвать: суд в Киеве принял резонансное решение
20:28
Как ВСУ вывезли с Донбасса важного соратника Гиркина: новые подробности
20:07
В сети показали фото ликвидированного боевика из Донецка
19:45
На Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом
19:31
В Украину идет королевская погода: синоптик порадовала прогнозом
19:23
Общественник обратился к Зеленскому из-за ситуации с кандидатом в депутаты Куницким: видео
19:09
Плакал и извинялся: что сказал в суде мужчина, поджегший невесту в Запорожье
19:08
Убирайся из Украины: диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме, фото и видео
19:05
Украинского футболиста наказали за антироссийский пост в соцсетях
19:00
Все будет хорошо: Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
18:55
Яценюк выступил за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров Украины
18:41
Коломойский заигрывает с Путиным: военный эксперт заявил об экспериментах над Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Слуга народа" и "Голос": стали известны предпочтения украинцев на выборах в ВР

четверг, 04 июля 2019, 16:35
переглянути новину українською

Стало известно, за кого бы проголосовали украинцы на выборах в Верховную Раду, согласно опросу, проведенного с 29 июня по 3 июля.

Соответствующие данные приведены на сайте социологической группы "Рейтинг".

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия - по 2,4%, партию ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг других политических сил - менее 2%", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась пикантная карикатура на политиков, участвующих в выборах в Верховную Раду.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бой олигархам и счастье нам: что обещают фавориты парламентских выборов

Сделаем их вместе, или снова нас? Кого "Слуга народа" выдвинула против Добкина-младшего

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: