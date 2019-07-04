"Слуга народа" и "Голос": стали известны предпочтения украинцев на выборах в ВР

Стало известно, за кого бы проголосовали украинцы на выборах в Верховную Раду, согласно опросу, проведенного с 29 июня по 3 июля.

Соответствующие данные приведены на сайте социологической группы "Рейтинг".

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия - по 2,4%, партию ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг других политических сил - менее 2%", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась пикантная карикатура на политиков, участвующих в выборах в Верховную Раду.