Хитрости при выборах в Раду: появилась пикантная карикатура на политиков

В сети появилась карикатура, на которой в необычной форме изобразили процесс агитации кандидатов в Верховную Раду.

Рисунок опубликовал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ганницкий.

Карикатура – 18+.

"Политтехнологи готовят раздаточные материалы для мажоритарщиков. Так вижу", – прокомментировал пикантное изображение автор поста.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Всего ЦИК зарегистрировала 5 тысяч 845 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрировали 3 тысячи 171 кандидата.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Верховную Раду баллотируются сразу восемь однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского.

Также о выборах в Украине читайте в материале: Бой олигархам и счастье нам: что обещают фавориты парламентских выборов.