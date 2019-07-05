Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали причину

Внеочередные выборы в Верховную Раду могут не состояться и на это есть две серьезные причины.

С таким заявлением в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" выступил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его словам, первая причина - требование к Центризбиркому внести в список участников выборов партию "Рух новых сил".

"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", – отметил политик.

Вторая проблема - время, которое необходимо на смену бюллетеней.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов. Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", – добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шестой апелляционный административный суд Киева постановил провести пережеребьевку партий, что повлияет на выборы в Верховную Раду.