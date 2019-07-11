В "Народном фронте высказались о соответствии стандартам ЕС нового избирательного кодекса

Верховная Рада приняла в целом Избирательный кодекс - "за" проголосовали 230 народных избранников.

Во время обсуждения законопроекта руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отметил, что НФ всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы и последовательно голосовал за соответствующие законопроекты.

"Это очень важный закон. Мы с вами обещали его обществу. "Народный фронт" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы. Мы последовательно голосовали за все соответствующие законопроекты", - подчеркнул Максим Бурбаки.

Он подчеркнул, что требование принять открытые списки есть практически во всех предвыборных программах политических сил.

Перед голосованием руководитель фракции НФ отметил, что "поддержка закона в этом зале должно быть почти стопроцентная. Или же не обманывайте избирателей. И скажите, что вы хотите сохранить старую избирательную систему".

Максим Бурбак отметил, что к началу следующей избирательной кампании в парламенте уже должна полноценно действовать пропорциональная система с открытыми списками. Он также отметил, что фракция "Народный фронт", безусловно, поддерживает этот Избирательный кодекс.

"Этот закон является прогрессивным и соответствует европейским стандартам", - резюмировал Максим Бурбак.