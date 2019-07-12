Кандидат в депутаты Руслан Плохой ущемляет права прессы - блогер

Одесский блогер Владимир Савицкий опубликовал информацию о том, что Руслан Плохой угрожает свободе слова центральных СМИ Украины.

По информации блогера, кандидат в народные депутаты по 142 мажоритарному округу Руслан Плохой, выдвинутый от партии "Слуга народа", начал давить на журналистов.

"Итак, небезызвестный нам всем Руслан Плохой решил действовать по принципу, пацан сказал – пацан сделал. Вот только это его стремление не бросать слова на ветер, выходит за рамки разумного и адекватного поведения кандидата в народные депутаты, тем более кандидата от партии "Слуга народа", - пишет Савицкий.

Блогер утверждает, кандидат в нардепы подготовил судебные иски на ряд центральных средств массовой информации страны, которые посмели опубликовать неприглядную для него информацию.

Слуга Народа - Плохой кандидат

"Еще не так давно, Плохой на своей странице рассказывал, как он сердится на все СМИ, которые написали о нём, и грозился им всем показать "кузькину мать". Что ж, от слов к делу: мне доподлинно известно, что вся центральная пресса страны будет атакована "Плохими" юристами. Иски заготовлены на: "Гордон", 24 канал, 112-Украина, NewsOne, "Голос", "Антикор", "Апостроф", Depo, "Главком", - заявляет Савицкий.

Блогер также подчеркнул, что после обвинений в свой адрес, ряд изданий рассказали читателям о том, как именно можно проверить обманывает кандидат Плохой своих избирателей.

"Такое поведение тем более странно, ведь в тех же самых СМИ опубликован алгоритм - как проверить откровенную ложь "слуги народа". Кто не в курсе, вот ссылка. Что ж, посмотрим, что будет, однако те, кто его надоумил на столь опрометчивый шаг - явно ему не друг", - подытожил Савицкий.

Ранее была обнародована информация о том, что кандидат по 142 мажоритарному округу Руслан Плохой на 30% опустил рейтинг партии "Слуга народа".