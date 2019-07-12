RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кандидат в депутаты Руслан Плохой ущемляет права прессы - блогер

пятница, 12 июля 2019, 16:49
переглянути новину українською

Одесский блогер Владимир Савицкий опубликовал информацию о том, что Руслан Плохой угрожает свободе слова центральных СМИ Украины.

По информации блогера, кандидат в народные депутаты по 142 мажоритарному округу Руслан Плохой, выдвинутый от партии "Слуга народа", начал давить на журналистов.

"Итак, небезызвестный нам всем Руслан Плохой решил действовать по принципу, пацан сказал – пацан сделал. Вот только это его стремление не бросать слова на ветер, выходит за рамки разумного и адекватного поведения кандидата в народные депутаты, тем более кандидата от партии "Слуга народа", - пишет Савицкий.

Блогер утверждает, кандидат в нардепы подготовил судебные иски на ряд центральных средств массовой информации страны, которые посмели опубликовать неприглядную для него информацию.

Слуга Народа - Плохой кандидат

"Еще не так давно, Плохой на своей странице рассказывал, как он сердится на все СМИ, которые написали о нём, и грозился им всем показать "кузькину мать". Что ж, от слов к делу: мне доподлинно известно, что вся центральная пресса страны будет атакована "Плохими" юристами. Иски заготовлены на: "Гордон", 24 канал, 112-Украина, NewsOne, "Голос", "Антикор", "Апостроф", Depo, "Главком", - заявляет Савицкий.

Блогер также подчеркнул, что после обвинений в свой адрес, ряд изданий рассказали читателям о том, как именно можно проверить обманывает кандидат Плохой своих избирателей.

"Такое поведение тем более странно, ведь в тех же самых СМИ опубликован алгоритм - как проверить откровенную ложь "слуги народа". Кто не в курсе, вот ссылка. Что ж, посмотрим, что будет, однако те, кто его надоумил на столь опрометчивый шаг - явно ему не друг", - подытожил Савицкий.

Ранее была обнародована информация о том, что кандидат по 142 мажоритарному округу Руслан Плохой на 30% опустил рейтинг партии "Слуга народа".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Скандал, как инструмент предвыборной гонки

Что скрывает Зе!Кандидат по188-му округу Оксана Бочкарева

Тень реванша, или нужен ли Полтавщине депутат экс-регионал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: