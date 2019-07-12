Выборы в Раду: в ЦИК приняли окончательное решение по наблюдателям из России

Центральная избирательная комиссия не будет регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые представляют в организации Россию.

12 июля об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Такое решение украинское ведомство приняло по причине того, что данные лица имеют российское гражданство.

По закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" граждане России не могут быть официальными наблюдателями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Центральная избирательная комиссия в четверг, 11 июля, отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.