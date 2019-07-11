ЦИК сняла с выборов оскандалившегося кандидата от партии Зеленского

Центральная избирательная комиссия в четверг, 11 июля, отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Решение было принято комиссией во время очередного заседания.

Свое решение ЦИК мотивировала тем, что Куницкий последние 5 лет не не проживал в Украине.

Комиссия установила, что за последние 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней. Речь идет о периоде с 15 марта 2015 года по 5 декабря 2015 года.

В ЦИК рассказали, что, по словам Куницкого, все это время он был в командировке, но документальных доказательств своим словам предоставить не смог.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Куницкий имеет второе - израильское - гражданство. Кроме того, он проходил службу в армии Израиля.