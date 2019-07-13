Куницкий пытается вернуть регистрацию в ЦИК, заявив, что жил в Украине по паспорту Израиля

Харьковский блогер Александр Куницкий, которого ЦИК сняла с парламентских выборов из-за длительного отсутствия в Украине, пытается восстановиться кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа" через судебный иск. Он попытается обмануть судей, используя при этом свой израильский паспорт.

Об этом народный депутат Андрей Денисенко написал на своей странице в Facebook.

Александра Куницкого сняли с выборов 11 июля по причине нарушения требований избирательного закона. В ЦИК установили, что Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно 264 дня. Согласно законодательству, баллотироваться в народные депутаты Украины могут те граждане, которые постоянно проживали в стране последние пять лет.

Ранее Александр Куницкий заявлял, что находился за границей в командировке от компании "1+1 Продакшн". Однако вчера тот же нардеп Денисенко опубликовал скрины подделаных Куницким и его адвокатами документов. Потому далее последний начал отрицать командировки и стал доказывать, будто находился в Украине. Правда, по паспорту гражданина Израиля.

"Сначала доказывал и он, и представитель "Слуги народа", что его отсутствие 264 дня в Украине аргументируется исключительно служебными командировками. Теперь не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней. Вранье стало тотальным, и его первая часть противоречит второй", - написал Денисенко.

Нардеп напомнил, как Александр Куницкий отрицал наличие израильского гражданства.

"Человек присягал на верность другой стране, а затем легко якобы отказался от этого гражданства. Потом отсиживался за рубежом, чтобы не быть призванными в украинскую армию, когда шла активная фаза войны. А затем по несколько раз в месяц ездил в страну-агрессора", - возмутился Денисенко.

Народный депутат также поставил точку в вопросе гражданства Израиля Александра Куницкого, опубликовал в сети скан-копию его иностранного паспорта.