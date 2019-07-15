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"Голос" теряет шансы на прохождение в Раду – соцопрос Active Group

понедельник, 15 июля 2019, 12:16
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Партия "Голос" Святослава Вакарчука получила менее 5% от тех, кто определился с выбором.

Таковы данные исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в период 3 6 по 8 июля.

Так, согласно данным исследования, если бы выборы проходили в минувшие выходные, партия Святослава Вакарчука получила бы 4,8% голосов избирателей, что ставит ее на грань прохождения в Раду. Остальные партии, хотя и продолжают наращивать свой рейтинг за счет тех, кто еще не определился, а также за счет мелких партий, не изменили своей позиции в рейтинге.

Первой остается партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 39,2% из тех, кто определился с выбором (30,6% от всех). На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая получила бы 12,5% голосов тех, кто определился (9,7% от всех). Третье место держит "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 9,7% избирателей (7,6% от всех), четвертое - "Батькивщина" с результатом 7,1% от определившихся (5,6% от всех). Замыкает пятерку "проходных" - "Оппозиционный блок" с результатом 5,3% от определившихся (4,1% от всех).

Ниже звена в 5% находятся партии: "Голос" -4,8%, "Сила и Честь" - 3,7%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,6%, "Гражданская позиция" - 3,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,2%, "Движение Новых сил" - 2,1%. Остальные партии получили менее 2%.

Не определился с выбором 14,3%, а точно не пойдут на вибори7,7%.

Полевая фаза исследования проходила с 6 по 8 июля. Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%

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