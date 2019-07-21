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Кто проходит в Верховную Раду: онлайн результаты (обновляется)

воскресенье, 21 июля 2019, 22:40
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Центральная избирательная комиссия начала публикацию результатов досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Табло ЦИК в режиме онлайн транслируется на Youtube канале "112 Украина".

По состоянию на 22:40 обработано 0.17 процентов протоколов и 4325 голосов избирателей.

На первом месте с 41.34 процентами голосов идет партия "Слуга народа". Кроме нее в парламент (по данным из обработанных протоколов) также попадают еще 4 четыре партии.

  1. "Слуга народа" – 41.34.
  2. ВО "Батькивщина" – 12.67.
  3. Радикальная партия Олега Ляшка – 10.03
  4. "Европейская солидарность" – 8.13
  5. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5.71

Новость обновляется

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

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