Кто проходит в Верховную Раду: онлайн результаты (обновляется)

Центральная избирательная комиссия начала публикацию результатов досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Табло ЦИК в режиме онлайн транслируется на Youtube канале "112 Украина".

По состоянию на 22:40 обработано 0.17 процентов протоколов и 4325 голосов избирателей.

На первом месте с 41.34 процентами голосов идет партия "Слуга народа". Кроме нее в парламент (по данным из обработанных протоколов) также попадают еще 4 четыре партии.

"Слуга народа" – 41.34. ВО "Батькивщина" – 12.67. Радикальная партия Олега Ляшка – 10.03 "Европейская солидарность" – 8.13 "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5.71

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.