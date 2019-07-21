Наголосовались: на участке в Донецкой области выборы закончились, не начавшись

Еще до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донецкой области волеизъявление завершилось, так и не начавшись.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом в Facebook сообщил Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"В школе города Бахмут, где расположена 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильно" название партии", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов.., итогов голосования).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине в 8 часов утра открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду.