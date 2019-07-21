В Украине начали голосовать за новую Верховную Раду: фото и видео

В Украине в 8 часов утра открылись избирательные участки для голосования на дострочных выборах в Верховную Раду.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Украинцы уже начали публиковать в соцсетях фото с участков.

Также появилось видео "Информатора" о голосовании на выборах в Киеве.

Напомним, голосование будет проходить до 20:00. Избирательный участок в Австралии первым в мире начал свою работу - он открылся примерно в 01:00 по киевскому времени. В два часа ночи по Киеву открылись избирательные участки в Токио и Сеуле. Завершать голосование за рубежом будет участок в Сан-Франциско. Голосование там закончится 22 июля в 6:00 утра по Киеву.

Ранее появились фото и видео голосования украинцев на участке в Австралии.

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