Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что если его политическая сила не попадет в парламент, то они начнут подготовку к местным выборам, в которых собираются принять участие.

Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".

"Наша партия пришла в политическую жизнь Украины всерьез и надолго" - отметил Вакарчук.

Также он подчеркнул, что еще рано подводить какие-то итоги этой кампании, и говорить о низкой явке, пока не закончилось официальное голосование.

Как сообщается, по состоянию на 16:00 явка на выборах в Верховную Раду составила 34,71%.

Напомним, все подробности досрочных выборов в Украине читайте в материале "Апострофа": Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования.