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Зеленский или Медведчук: Вакарчук сказал, с кем пойдет в коалицию

вторник, 16 июля 2019, 22:50
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Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" и партии "Голос" Святослав Вакарчук не готов составить коалицию с олигархом, лидером "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком.

Об этом он заявил в интервью Громадське.

"Вопрос коалиции до выборов - это исключительно политический пиар. Поэтому я максимально откровенно заявляю: мы не из тех, кто обещает какие-то объединения до самых выборов. Мы четко знаем, что с партиями, которые выступают против украинского пути, против европейского пути, вроде "Оппозиционной платформы" Медведчука, мы ничего общего иметь не хотим и не будем. Другие партии, которые в своих программах заявляют о европейском векторе развития Украины, вступление в ЕС и НАТО, подтверждают то, как это записано в Конституции сейчас, и декларируют те вещи, которые важны для партии "Голос", то есть - демонополизацию, борьбу с манипуляциями СМИ, спуск депутатов с небес на землю - с этими людьми мы будем садиться, говорить о будущем, в том числе о коалиции", - сказал он.

При этом, Вакарчук заявил о своей готовности идти в парламент.

"Иногда меня спрашивают: вы готовы идти в правительство? Готовы. Но правительство создает коалиция, а коалиция создается на базе коалиционного соглашения, которое еще сначала надо обсудить, всем подтвердить, нарисовать "красные линии", найти механизм - что будет, если кто-то выходит за эти "красные линии", и так далее", - добавил политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный писатель пояснил, как Вакарчук "работает" против Порошенко на выборах.

Также Центр Разумкова назвал пять партий, которые проходят в Раду.

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